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Как покончить с террором ВСУ в Алёшках: Насонов об "усатых Геранях", которые режут мосты через Днепр

Полковник запаса, ветеран боевых действий, руководитель Ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в эфире Украина.

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