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Маркелл Фульц поставил сверху через Прешеса Ачиува

Маркелл Фульц поставил сверху через Прешеса Ачиува

Разыгрывающий «Орландо» Маркелл Фульц стал автором эффектного данка в матче с «Торонто» (113:123). Фульц поставил сверху через форварда «Рэпторс» Прешеса Ачиува.

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