«Недаром помнит вся Россия». Ранение Багратиона

Тем временем схватка у флешей продолжалась с неослабевающим ожесточением. «Ужаснейший огонь с обеих сторон не преставал ни на минуту, – пишет Ахшарумов; – земля стонала от грома батарей; густые облака дыма носились над сражающимися; быстро похищаемы были смертью ряды храбрых воинов, и жестокость истребления превосходила всякое вероятие.
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