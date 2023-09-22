«Недаром помнит вся Россия». Ранение Багратиона

Тем временем схватка у флешей продолжалась с неослабевающим ожесточением. «Ужаснейший огонь с обеих сторон не преставал ни на минуту, – пишет Ахшарумов; – земля стонала от грома батарей; густые облака дыма носились над сражающимися; быстро похищаемы были смертью ряды храбрых воинов, и жестокость истребления превосходила всякое вероятие.