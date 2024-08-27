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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Еженедельный чарт Steam: Sid Meier's Civilization VII попала в топ-10 за полгода до релиза бла...

Еженедельный чарт Steam: Sid Meier's Civilization VII попала в топ-10 за полгода до релиза бла...

Еженедельный чарт Steam: Sid Meier's Civilization VII попала в топ-10 за полгода до релиза благодаря предзаказамВ чарте продаж Steam всё так же лидирует ролевой экшен Black Myth: Wukong, однако в топ-10 появились и новые игры.

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