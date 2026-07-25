Онищенко назвал три сокращающих жизнь группы болезней

Три группы болезней могут привести к сокращени жизни людей. Речь идет о сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваниях, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, его цитирует РИА Новости.
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