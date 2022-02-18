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Нет уверенности, что ближайшее окружение Валиевой заслуживает доверия — глава МОК Бах

Нет уверенности, что ближайшее окружение Валиевой заслуживает доверия — глава МОК Бах

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил сомнение, что ближайшему окружению российской фигуристки Камилы Валиевой можно доверять.

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