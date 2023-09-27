МИД РФ: Правительство и парламент Канады обязаны извиниться перед всеми русскими и Русской общиной Канады

Посол России в Оттаве Олег Степанов в среду, 27 сентября, заявил, что за восхваление украинского эсэсовца извинения всем русским и Русской общине Канады должно принести правительство и парламент страны, а не только его премьер-министр от себя лично.
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