Сила в правде
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Сила в правде

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Драпатый промахнулся: Дружковка оказалась в огневом мешке между Андреевкой и Часовым Яром

Драпатый промахнулся: Дружковка оказалась в огневом мешке между Андреевкой и Часовым Яром

Российские подразделения вышли к Андреевке и трассе Н-20, поставив Дружковку в низину между высотами с запада и Часовым Яром с востока.

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