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Царьград

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Екатеринбург примет Международный фестиваль молодежи в сентябре

Екатеринбург примет Международный фестиваль молодежи в сентябре

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи. Жители региона могут зарегистрироваться до 10 августа для участия в программе "Горожане", которая предлагает экскурсии, выставки и культурные мероприятия.

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