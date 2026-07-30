Екатеринбург примет Международный фестиваль молодежи в сентябре

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи. Жители региона могут зарегистрироваться до 10 августа для участия в программе "Горожане", которая предлагает экскурсии, выставки и культурные мероприятия.
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