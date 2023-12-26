«Скоординировать действия сторон»: какие вопросы могут обсудить лидеры стран СНГ на саммите в Санкт-Петербурге

Во вторник, 26 декабря, стартует основная часть саммита глав государств-участников СНГ, во время которого, по данным российских властей и генсека СНГ, пройдут переговоры в неформальной обстановке и обмен мнениями по актуальным вопросам.
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