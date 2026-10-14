Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте мог изменить риторику в отношении России. Об этом в социальной сети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя заявление политика о том, что Североатлантический альянс не видит непосредственной угрозы со стороны РФ.
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