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Коротченко назвал два бесспорных признака подготовки нападения НАТО на Россию

Коротченко назвал два бесспорных признака подготовки нападения НАТО на Россию

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «МК» назвал два бесспорных признака готовящегося нападения НАТО на Россию.

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