Юрий Ильинов

Мирные законы для воюющей страны. Надо менять отношение к преступникам в зоне проведения СВО и к тем, кто проводит диверсии под маской мошенничества Сегодня довольно часто можно увидеть сообщения от пресс-центров ФСБ об очередных задержаниях диверсантов, шпионов и их пособников из числа граждан России и других стран. Лично мне нравятся такие сообщения. Там-то и там-то задержаны… Наша земля стала чуть-чуть чище. Не устраивает меня только окончание сообщений. Обвинение предъявлено по статье... УК РФ, предусматривающей наказание сроком до... лет. Причем пропущенные цифры чаще всего однозначные. Человек сообщал противнику расположение воинских частей, фактически наводил вражеские ракеты и дроны на наших солдат, а по статье УК это наказывается смешным сроком. Но… таковы законы мирного времени. Согласитесь, при чтении таких сообщений испытываешь какое-то неприятное чувство. Примерно такое же, когда видишь, как периодически в различных регионах страны всплывает, известное ещё со времен Афганистана, «я вас туда не посылал». Как уже начинают издеваться над ветеранами СВО мажоры. Написать этот небольшой материал меня заставила маленькая заметка в новостях. Касается она уже надоевшего всем, даже подзабытого за давностью, дела о некачественных бронежилетах для армии. Автор сообщил о том, что расследуется «дело о мошенничестве», и в рамках этого дела добавлена ещё одна статья — о даче взятки два миллиона рублей! Ну здорово же. Теперь фигурантам добавят ещё сроки за взятки. Кричать ура? Вместе с теми 20 040 бойцами, которые пошли в бой в дерьмовых брониках? Только вот сомнительно, что все они в наличии сегодня. Сколько жизней мы потеряли из-за этого «мошенничества». Жизней реальных людей!.. Ладно, ФСБ поймали диверсанта, который готовил теракт на железной дороге. Все сработало, и суд назначил ему наказание 20 лет строгого режима. Тут все понятно. Подорвал бы этот диверсант поезд. Полтысячи погибших и пострадавших. Горе? Да горе. Получил справедливое наказание диверсант! А в «деле о мошенничестве» счет погибших и пострадавших идет на тысячи! Ну и как? Война все спишет? Да не спишет она ничего. Многие надеялись, но просчитались. Да, возможно, наказание будет не так быстро, как нам хотелось бы, но оно будет! Так почему те, кто не выполнил качественно заказ МО, мошенники, а не диверсанты? Их диверсия гораздо глобальнее, куда опаснее для армии и страны. Да, они ходят в дорогих костюмах, они прекрасно образованы и не ездят на общественном транспорте. Они элита, небожители. Для них эти 20 040 штук некачественных бронежилетов – это всего лишь дополнительные 2,4 миллиарда рублей, похищенных из казны государства. Мы многих из этой самой элиты увидели в неприглядном виде с 2022 года. Именно о такой сумме идет речь в деле о мошенничестве ГК группы «Пикет». Деньги большие. Особенно с учетом того, что пока обвиняемых трое. Но скоро добавят ещё четверых. Я не против того, чтобы расхитителей судили. Я только за. Но только тогда, когда дело не касается воюющей армии. Тут должны действовать другие законы. Законы военного времени. Точно так же эти же законы должны действовать и во всей зоне проведения СВО, в Крыму и в приграничных областях. Там преступления приобретают совсем другой подтекст. Это преступления против существующего строя. Для таких преступлений необходимо отказаться от моратория на смертную казнь. Преступления на войне всегда наказывались жестче, чем в мирное время. Это мера действенная, чтобы не говорили нам борцы за «человечность». Надоело уже читать про 20–30-летних диверсантов, наводчиков или шпионов, которые согласились отработать операцию за 10 000 рублей… Этакие бородатые наивные младенцы... Чтобы такие «мошенники», которые воруют жизни солдат и офицеров, и такие вот диверсанты за 10 тысяч рублей понимали, что та сумма, на которую или за которую они совершают преступление, и есть цена их жизни. Забрал чужую жизнь – готовься отдать свою. О том, что необходимо решать эти проблемы, говорят все громче и громче. Более того, поднимаются вопросы на ближайшее будущее. Например, такие, как создание специальных мест заключения для военных преступников. Люди прекрасно понимают, что содержать идейных нацистов и простых уголовников совместно нельзя. Это чревато смычкой части уголовников и бывших пленных. И тогда мы получим очень серьезные проблемы через какое-то время. Как показала наша недавняя история, разговоры о воспитании и перевоспитании в наших местах заключения – это фантастика. Отсидевшие по 25 лет бандеровцы, перевоспитанные советской властью, быстро сбросили с себя «оковы перевоспитания» и вновь стали теми же зверями, какими были в молодости. Решения давно назрели. Нужно принимать меры по их реализации. И не нужно бояться гнева народа. Люди поймут. Более того, люди хотят жить по ясным, понятным и касающихся всех без исключения законам.