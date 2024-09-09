Планы по созданию в Польше украинского легиона из числа проживающих в республике граждан Украины не осуществляются в установленные сроки, сообщила польская газета Dzienik Gazeta Prawna.
СМИ: В Польше сорвали сроки создания украинского легиона
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ага, прямо-таки разбежались поступать в легион " Нацист" те, кто сбежал с Украины и от армии.
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14 час.
виталий панов
Дураков нет,чтобы с насиженного тёплого места,ехать на убой за клоуна Зелю!
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12 час.
Светлана Петрова
находятся в виде поляков, надо их на въезде бомбануть, хотя так уже делали, едут снова
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11 час.
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