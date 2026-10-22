Politico: НАТО готовится к конфликту с РФ и делит расходы Иллюстрация: "Блокнот" Как пишет Politico со ссылкой на источники, страны начинают переговоры о силах и вооружении, которые понадобятся в конфликте.
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Пропаганда войны для европейцев не является объединяющим фактором, но для чиновников надежда усидеть в своих креслах!
когда коту делать нечего он яйца лижет