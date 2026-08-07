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Спички - не игрушка

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Азербайджан готов развивать сотрудничество с Украиной в сфере энергетики

Азербайджан готов развивать сотрудничество с Украиной в сфере энергетики

Приехавший в Киев глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов в ходе встречи со своим украинским коллегой Сибигой заявил, что Баку готов развивать сотрудничество с Киевом в сфере энергетики и поставлять на Украину природный газ.

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