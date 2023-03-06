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Фролов о словах Писарского про «абсолютно заслуженные» зарплаты в футболе: «Пусть поживет жизнью учителя, шахтера и рабочего с завода»

Фролов о словах Писарского про «абсолютно заслуженные» зарплаты в футболе: «Пусть поживет жизнью учителя, шахтера и рабочего с завода»

Евгений Фролов прокомментировал слова Владимира Писарского о зарплатах футболистов. Несколько дней назад нападающий «Крыльев Советов» назвал зарплаты футболистов «абсолютно заслуженными»: «Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить наши нагрузки».

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