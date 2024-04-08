Ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ на окраинах н.п. Часов Яр

Получив боевую задачу, штурмовые группы парашютно-десантного батальона, экипировались, проверили оружие и закрепили флаги России и Воздушно-десантных войск на боевые машины десанта, и выдвинулись в район ожидания.
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