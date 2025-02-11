Ирина Куксенкова: Долг россиян перед банками сравним с бюджетом РФ, Украина покупает российское оборудование для АЭС, прекращение огня в Газе под угрозой срыва, – вечерняя сводка 10 февраля:

Долг россиян перед банками сравним с бюджетом РФ, Украина покупает российское оборудование для АЭС, прекращение огня в Газе под угрозой срыва, – вечерняя сводка 10 февраля: 37 триллионов рублей достиг долг россиян перед банками.
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