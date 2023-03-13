В Румынии произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в воскресенье, в 19:44 часов по местному времени, в сейсмоопасной зоне города Вранча уезда Бузэу, сообщает Национальный научно-исследовательский институт физики Земли (INCDFP), которого цитирует Agerpres.