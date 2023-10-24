Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нелегальной торговли в Невском районе

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту непринятия мер к пресечению нелегальной торговли возле станции метро «Ломоносовская».
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