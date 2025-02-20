Kioxia и SanDisk представили сверхбыструю 218-слойную память и анонсировали 332-слойную технологию

Kioxia и SanDisk представили технологию производства флеш-памяти нового поколения. Компании анонсировали улучшенную версию 218-слойной 3D NAND-памяти с ускоренным интерфейсом и повышенной энергоэффективностью, а также поделились планами по разработке 332-слойной технологии.