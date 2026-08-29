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Иркутск Сегодня

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В иркутском ТРЦ «Новый» произошёл пожар в детской игровой комнате

Утром 29 августа в детской игровой комнате торгово-развлекательного центра «Новый» на улице Советской, 58/1 произошёл пожар.

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