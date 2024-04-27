Политолог Журавлев: РФ нужно перекрыть экспорт значимых для стран Балтии товаров

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслана Давыдова о том, что Финляндия и страны Балтии намеренно саботируют прохождение грузов на границе.
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