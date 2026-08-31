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Газета.ру

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Врач Самошилова: при сколе коренного зуба фрагмент нельзя обрабатывать йодом

Врач Самошилова: при сколе коренного зуба фрагмент нельзя обрабатывать йодом

Отколовшийся постоянный зуб у ребенка не всегда означает полную его потерю. При отсутствии красной точки – оголенного нерва – на отколотой части врач может вернуть на место и приклеить собственный фрагмент зуба.

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