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Asia Times: Зеленский не получит помощь Запада, если не победит коррупцию

Asia Times: Зеленский не получит помощь Запада, если не победит коррупцию

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому будет непросто рассчитывать на продолжение поставок помощи со стороны западных государств в условиях безостановочный коррупционных скандалов в сфере обороны Украины.

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