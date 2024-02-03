Asia Times: Зеленский не получит помощь Запада, если не победит коррупцию

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому будет непросто рассчитывать на продолжение поставок помощи со стороны западных государств в условиях безостановочный коррупционных скандалов в сфере обороны Украины.
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