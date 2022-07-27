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Сергей Кравцов и Рамзан Кадыров пообщались с участниками «Университетской смены» в ЧГПУ

Сергей Кравцов и Рамзан Кадыров пообщались с участниками «Университетской смены» в ЧГПУ

Министр просвещения Сергей Кравцов посетил с рабочей поездкой Чеченскую Республику, в ходе которой вместе с главой республики Рамзаном Кадыровым пообщался с участниками «Университетской смены» в Чеченском государственном педагогическом университете.

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