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Почеттино о 2:0 с «Тоттенхэмом»: «Впервые в этом сезоне я настолько счастлив. После 10 месяцев работы команда начала осознавать, что нужно бороться»

«Мы верим в наших игроков, и даже в текущих обстоятельствах (имеются в виду 14 травм в команде – Sports) мы действительно считаем, что у нас есть возможность показать, что мы верим в нашу работу, нашу философию.

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