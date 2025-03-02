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Не только о футболе

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Гол Овечкина № 884, ничья «Зенита» и ЦСКА, поражение «Реала», СКА вышел в плей-офф, Дзюба догнал Кержакова и другие новости

Гол Овечкина № 884, ничья «Зенита» и ЦСКА, поражение «Реала», СКА вышел в плей-офф, Дзюба догнал Кержакова и другие новости

1. «Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в первом матче после возобновления Мир РПЛ. Александр Соболев дважды картинно упал в штрафной армейцев в добавленное время, но судья Сергей Иванов не увидел поводов для пенальти.

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