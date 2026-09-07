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Курские новости

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Губернатор Курска потребовал ускорить ремонт улицы Ленина

Губернатор Курска потребовал ускорить ремонт улицы Ленина

Губернатор Курска Александр Хинштейн поручил ведомствам ужесточить контроль за восстановлением покрытия после разрытий на улице Ленина и подготовить график завершения всех работ.

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