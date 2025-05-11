«Не хватает терпения и интеллекта». Ральф Шумахер раскритиковал Норриса

«Не хватает терпения и интеллекта». Ральф Шумахер раскритиковал НоррисаGetty Images / Red Bull Content PoolШестикратный победитель гонок Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что Ландо Норрис никогда не научится чистому ведению борьбы колесо в колесо.
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