Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года «рвался к ядерной кнопке».
«Рвался к ядерной кнопке»: Лукашенко заявил, что в планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был захват ядерного оружия
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Хитрожопыф бульбаш совсем слетел с катушек.
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3 час.
АК
Александр Кутуев
"Ядерная кнопка"? И что он с ней дальше делать будет? Что за бред? Это просто такой символ власти и силы. Никакой практической пользы для Пригожина она не несет!
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2 час.
Вячеслав Денисов
По-моему, все забыли о заявлении Пригожина о том, что генштабовские деятели не обеспечивали его армию боеприпасами и их приходилось выкупать за деньги! Человек воюет за интересы государства, а борзые енаралы ему заявляют - ты нам ручку позолоти от своих доходов! И мятеж его был направлен именно против дельцов из МО. А то, что там сейчас напридумывали вместе с Лукашенкой - херня на постном масле! А проворовавшимся дельцам из МО надо просто перевести стрелки. Основной состав их так и продолжает "служить". Под судом оказались лишь те, кто брал не по чину.
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1 час.
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