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Народный календарь. Как 23 ноября помириться с тем, с кем поссорился

Народный календарь. Как 23 ноября помириться с тем, с кем поссорился

Православная церковь 23 ноября почитает память шести апостолов. В их число входят Ераст и Родион.В древности верили, если на Ераста и Родиона угостить человека, с которым вы сейчас в ссоре, освященным хлебом, то скоро ваши отношения наладятся.

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