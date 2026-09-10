Авиакомпании проигнорировали слова Зеленского о полётах в Россию

Почему призыв Владимира Зеленского к иностранным авиакомпаниям не привёл к массовой отмене рейсов в Россию? Какие риски для авиационной безопасности возникли после предупреждений Киева? Как Владимир Путин отреагировал на призывы и предупреждения украинской стороны? И почему медийный эффект пока остаётся главным результатом заявлений Зеленского? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Олег Ясинский: Зе...
- Сенсационная сдел...
- Артем Дмитрук: На...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым