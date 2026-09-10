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Говорит Европа ⚡

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Авиакомпании проигнорировали слова Зеленского о полётах в Россию

Авиакомпании проигнорировали слова Зеленского о полётах в Россию

Почему призыв Владимира Зеленского к иностранным авиакомпаниям не привёл к массовой отмене рейсов в Россию? Какие риски для авиационной безопасности возникли после предупреждений Киева? Как Владимир Путин отреагировал на призывы и предупреждения украинской стороны? И почему медийный эффект пока остаётся главным результатом заявлений Зеленского? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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