Bild: в крови совершившего наезд на людей в Магдебурге нашли наркотики

REUTERS/Axel Schmidt Полицейские Германии обнаружили наркотические вещества в крови мужчины, совершившего наезд на толпу людей на ярмарке в Магдебурге, сообщила газета Bild со ссылкой на источники в полиции.
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