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Азаренко о Лондоне-2012: «Когда победила в матче за третье место, была самой счастливой на пьедестале. Для меня бронза гораздо лучше серебра»

Азаренко о Лондоне-2012: «Когда победила в матче за третье место, была самой счастливой на пьедестале. Для меня бронза гораздо лучше серебра»

В Лондон-2012 белоруска приехала первой ракеткой мира. Она проиграла в полуфинале Серене Уильямс и победила в матче за третье место Марию Кириленко.

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