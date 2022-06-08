В Томской области полицейские приняли участие в «Велосипедных стартах» юных участников дорожного движения

Велосипеды, как и средства индивидуальной мобильности, с каждым днем используются все чаще, в связи с чем возникают соответствующие риски дорожно-транспортных происшествий.

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