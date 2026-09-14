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Врач назвала идеальный продукт для повышения работоспособности

Врач назвала идеальный продукт для повышения работоспособности

Речь не о кофе и не о шоколаде Врач-диетолог Анна Гусева рассказала РИА Новости, что регулярное употребление 100 граммов мойвы повышает работоспособность и помогает справляться со стрессом.

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