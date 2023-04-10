Аргументы недели

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Посол Нечаев: Берлин накачивает Киев современными смертоносными системами вооружений

Германия перешла все «красные линии» в своем стремлении нанести «стратегическое поражение» России, а также своими поставками Украине современных смертоносных систем вооружений.

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