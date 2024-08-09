Православный праздник Прохоры-Пармены в честь одноимённых апостолов отмечают 10 августа AdministratorПразднование Прохоров и Пармен проходит ежегодно 10 августа и является важным событием для православных верующих.
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