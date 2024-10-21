Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Неугомонный дед опять  заскучал...)ТАСС: экс-полковн...
  • Игорь Васиков
    На украину или под Курск?Newspim: власти Ю...
  • Svetlana Kuzmina
    Ой, дождутся США таких терактов на своей территории за то, что разжигают по всему миру войны.Кирби: Байден обе...

РИА Новости: пленный солдат ВСУ заявил о необходимости перемены власти в Киеве

РИА Новости: пленный солдат ВСУ заявил о необходимости перемены власти в Киеве

Действующая украинская власть не справилась с управлением государством, поэтому ее необходимо поменять, заявил в беседе с РИА Новости боец 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, попавший в плен ВС РФ в Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх