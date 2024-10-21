РИА Новости: пленный солдат ВСУ заявил о необходимости перемены власти в Киеве

Действующая украинская власть не справилась с управлением государством, поэтому ее необходимо поменять, заявил в беседе с РИА Новости боец 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, попавший в плен ВС РФ в Курской области.
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