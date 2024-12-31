Ликсутов: Парковаться в столице можно бесплатно все новогодние праздники

Традиционно в Москве отменяется оплата уличной городской парковки в праздничные дни. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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