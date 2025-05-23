РИАН: Алаудинов заявил, что "Ахмат" не берет в плен иностранных наемников

Иностранные граждане, взявшие в руки оружие, становятся приоритетными целями.Апти Алаудинов дал интервью РИА "Новости" в котором сообщил, что бойцы спецназа "Ахмат" по-разному относятся к солдатам ВСУ из числа украинцев и иностранным наемникам.
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