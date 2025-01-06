Так он прокомментировал интервью политика американскому журналисту Фридману.фото: vk.com/dumaПрезидент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек в 2024 году) нарушил политкорректность, заявив о презрении к русскому народу.
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