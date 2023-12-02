На границе Украины и Словакии образовалась очередь из 600 грузовиков

Порядка 600 грузовиков образовали очередь на выезде из Словакии в сторону Украины. «По состоянию на сегодняшнее утро в очереди в сторону Украины на территории Словакии находится около 600 грузовых транспортных средств», — сказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии