На границе Украины и Словакии образовалась очередь из 600 грузовиков

Порядка 600 грузовиков образовали очередь на выезде из Словакии в сторону Украины. «По состоянию на сегодняшнее утро в очереди в сторону Украины на территории Словакии находится около 600 грузовых транспортных средств», — сказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.