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Мнение: «На Ближнем Востоке США находятся в более затруднительном положении», – Андрей Кузмак

Мнение: «На Ближнем Востоке США находятся в более затруднительном положении», – Андрей Кузмак

В рамках программы «Мнение» международный обозреватель издания «Репортеры» Андрей Кузмак заявил, что положение США на Ближнем Востоке становится все более затруднительным и единственная возможность для Вашингтона одержать победу – продолжить эскалацию.

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