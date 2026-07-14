Мнение: «На Ближнем Востоке США находятся в более затруднительном положении», – Андрей Кузмак

В рамках программы «Мнение» международный обозреватель издания «Репортеры» Андрей Кузмак заявил, что положение США на Ближнем Востоке становится все более затруднительным и единственная возможность для Вашингтона одержать победу – продолжить эскалацию.
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