Миллион украинцев призывного возраста испарился — Rzeczpospolita

Порядка одного миллиона украинцев призывного возраста «испарились». Они нигде не работают, не платят налоги, не учатся и не пользуются никакими государственными услугами, констатирует польская газета «Речь Посполита».
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