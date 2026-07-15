Линфилд – Нымме Калью – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Лига конференций УЕФА, 16 июля 2026

В четверг, 16 июля, сыграют Линфилд и Нымме Калью в матче ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
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