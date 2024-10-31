Автоэксперты рассказали о подготовке машины к похолоданию

Помимо замены шин, машину важно тщательно подготовить похолоданию, сказали «Известиям» автоэксперты. Многие водители для смены резины на зимнюю ждут снега, сказал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.
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