Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 917 подписчиков

«Их стали бронировать»: в Росгвардии рассказали о неуязвимом дроне ВСУ

«Их стали бронировать»: в Росгвардии рассказали о неуязвимом дроне ВСУ

Дрон Вооруженных сил Украины «Баба-яга» начали бронировать, что сделало его практически неуязвимым, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИО
Игорь Овчаренко
Это работа для снайперов..
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх